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    Форум: Женский форум
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    Тема: Привет всем. Есть идеи насчёт интересных развлечений для рабочего перерыва? Как вы отдыхаете и чем занимаетесь?
    • Сегодня! HermanDexter Cегодня в 13:20 «Ответить»
      Привет всем. Есть идеи насчёт интересных развлечений для рабочего перерыва? Как вы отдыхаете и чем занимаетесь?
      • Сегодня! Kronid1 Cегодня в 15:03 «Ответить»
        В основном сижу за пк и играю во всякие игрушки по типу браузерных или каких-нибудь настолок. Сейчас начал осваивать направление азарта. Могу посоветовать каталог с браузерными игрушками na-metro.ru . Они хорошо подходят не только для перерыва. Можно открывать даже во время работы. Это удобный вариант.
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