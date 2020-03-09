Неутешительные данные статистики показывают, что по сей момент на этой должности работает от 40 до 48% не аттестованного персонала, что свидетельствует о халатном отношении работодателей к осуществлению профдеятельности и грубом нарушении действующего законодательства. Помнить нужно о том, что устроиться в компании на должность монтажника без удостоверения, сейчас невозможно. Те, кто работает без нее, рискуют заплатить высокую «цену» в виде увольнения, вследствие проверок контролирующих органов. На сайте https://kypite-stroi.com/korochki/view/u...h-tryboprovodof вы сможете купить удостоверение монтажника технологических трубопроводов с оплатой после получения корочки.