Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 9 марта 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 149 посетителей
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: удостоверение монтажника технологических трубопроводов
    • New! bond777 Cегодня в 08:39 «Ответить»
      Где можно купить удостоверение монтажника технологических трубопроводов?
      • New! Igor1981 Cегодня в 08:47 «Ответить»
        Неутешительные данные статистики показывают, что по сей момент на этой должности работает от 40 до 48% не аттестованного персонала, что свидетельствует о халатном отношении работодателей к осуществлению профдеятельности и грубом нарушении действующего законодательства. Помнить нужно о том, что устроиться в компании на должность монтажника без удостоверения, сейчас невозможно. Те, кто работает без нее, рискуют заплатить высокую «цену» в виде увольнения, вследствие проверок контролирующих органов. На сайте https://kypite-stroi.com/korochki/view/u...h-tryboprovodof вы сможете купить удостоверение монтажника технологических трубопроводов с оплатой после получения корочки.
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода