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    Пн., 9 марта 2020г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Доставка цветов в Тихвине (Ленинградская область)
    • Вера Мэй Вчера в 23:26 «Ответить»
      Всем привет. Мне нужна надежная доставка цветов в Тихвине. Какую можете посоветовать?
      • Olga12 Вчера в 23:30 «Ответить»
        Лично мне очень нравится сервис по доставке цветов - iris24. У них есть очень хорошая доставка цветов в Тихвине https://iris24.ru/2468-cvety-tihvin.html Цены у них адекватные, цветы всегда свежие и очень красивые, доставка пунктуальная.
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