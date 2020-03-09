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Тема: волосы быстро жирнеют
Форум:
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Тема:
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Fiffa85
Вчера в 23:15
«Ответить»
Раньше я такого не замечала за собой, а сейчас это не волосы а пакля. Есть даже немного перхоти. Стоит ли обращаться к врачу или может есть домашние способы лечения?
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