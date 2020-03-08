Купили частный дом с большим участком. Не хватает садовой беседки, планируем к лету поставить, хотим деревянную, чтобы построили и установили. Поделитесь, кто имеет подобный опыт, где можно заказать беседку хорошего качества?
Здравствуйте. Беседка на даче - просто незаменимая вещь...Прошлым летом только дом достроили и сразу поставили. Долго рассматривали образцы на разных сайтах, но больше всего понравился ассортимент на этом этом сайте, очень красивые беседки https://bitovkidoma47.ru/category/besedki современный дизайн. Вообщем, рекомендую у них тоже заказать, по цене нормальные у них.