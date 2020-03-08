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    Вс., 8 марта 2020г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Куда обратиться за протезированием зубов?
    • Сегодня! Baleriya Cегодня в 13:03 «Ответить»
      Мама просила записать её в хорошую клинику в Москве для протезирования зубов. Понятно, что это не заменит здоровые зубы, однако хочется жить качественно долгие годы, а для этого нужно постоянно следить за своим здоровьем. На работе мне коллега посоветовала обратиться в клинику "Ортодонт Комплекс". Посмотрела вот тут на сайте https://ortodontcomplex.ru/services/protezirovanie/ протезирование зубов в Москве сделают любое – с помощью несъемных и съемных конструкций. Для начала записала маму по телефону на консультацию специалистов и панорамный снимок. Сейчас по акции это сделают совершенно бесплатно.
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