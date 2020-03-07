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    Сб., 7 марта 2020г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Где в Киеве купить шкафчик в ванную?
    • New! Baleriya Cегодня в 22:20 «Ответить»
      Совместили ванную комнату с туалетом и теперь появилась возможность поставить пенал – напольный шкафчик в ванную. Коллега посоветовала качественную мебель для ванной заказывать в Киеве в интернет-магазине «Мойдодыр». На сайте https://moidodir.com.ua/product-category/katalog/penaly/ шкафчик напольный в ванную можно купить с гарантией в 3 года. На мебель имеются все сертификаты качества. Заказ сделала через сайт, получила скидку в 13% и еще мне его бесплатно привезли домой. Качество отличное, сервис на высоте. Кому нужна качественная мебель в ванную, обращайтесь.
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