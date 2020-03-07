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    Сб., 7 марта 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Как сделать полив на даче в Москве?
    • Сегодня! Baleriya Cегодня в 20:57 «Ответить»
      Давно мечтали сделать полив на даче в автоматическом режиме. Сначала муж думал сделать его самостоятельно, однако посмотрел сколько нужно всего правильно выбрать, купить, привести и ещё знать, как верно смонтировать, что решил это дело доверить профессионалам. Нашел кто сделает вот на этом сайте https://grand-poliv.ru/montazh-poliva-na-dache/ монтаж полива на даче в Москве и области. Обратился в компанию и договорился о приезде замерщика. Мастер приехал, все сфотографировал и сделал окончательный расчёт в тот же день. Могу сказать, что сделали аккуратно и чисто, всего за несколько дней. Все работает само и не течет.
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