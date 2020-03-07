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    Сб., 7 марта 2020г.
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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Недвижимость премиум класса в Ялте
    • Сегодня! nadyakomanova Cегодня в 13:58 «Ответить»
      Приморский парк Ялты любим всеми покупателями элитной недвижимости за тишину и спокойствие, близость к самому центру города и пляжному отдыху на берегу моря, за свои шикарные виды из окон и статусность жилых комплексов, собственную ликвидность. Реализовано уже 11 проектов класса Premium. Если вы желаете узнать о ценах, услугах, получить ответы на интересующие Вас вопросы или договориться о встрече — заполните контактную форму на сайте https://park-yalta.ru/ или выберите удобный для вас способ связи.
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