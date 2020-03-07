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    Сб., 7 марта 2020г.
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    Тема: Квартирный вопрос
    • New! olegt493kk Cегодня в 00:49 «Ответить»
      Здравствуйте! Нужен совет. Моя мама пенсионер 1949г.р. 70лет с трудом ухаживала за собой, а сейчас сломала руку(открытый перелом) и вообще слегла, я сын 37 лет есть 2-е сестры одна 1970г.р вторая 1975г.р. недавно ей отключили свет за то, что не передавала показания счетчика, а платила рекомендованный платеж(переплата 13тыс.руб) Она думала, что почтальон которая приносит пенсию передает показания, так как за газ та передавала всегда. Чтобы разобраться в этом вопросе мне пришлось везти ее к нотариусу и оформить доверенность на себя. я заплатил за подключение-отключение 1тыс руб еще "задолженность" какую то 3500 в итоге когда передали показания счетчика получилось что у нас переплата 13 тыс, с этим разобрался деньги вернули с трудом. Она у меня еле ходит!Если бы меня не было, я не знаю что бы было. Но суть не в этом есть 2-е сестры, которые не помогают матери совсем после перелома никто ниразу даже не приехал помочь, мне пришлось бросить работу и сидеть ухаживать возить ее в больницу. Старшая дочь с 2-мя детьми прописана в этой квартире, ее старшему сыну 23 младшей 16. Младшая дочь жила у бабушки в данной квартире, но год назад уехала учится в город. Моя сестра за все время пока ее дочь жила у бабушки, не платила за квартплату ничего, за 16 лет пока росла ее дочь накопилось много долгов(сейчас примерно 200 тыс руб). Собственник квартиры моя мать. Никто не приезжает, помогать не собираются. У мамы половину пенсии забирают за долги и это уже не первый раз, когда она выплачивает задолженности за квартиру. Опекунство не могу оформить, так как ей еще 70. Выписать их нельзя пока младшей 18 лет не исполнилось. Я мог бы оформить её в дом престарелых но ее половины пенсии не хватит чтобы туда устроить. Разговаривать с сестрами бесполезно. Что делать? Может в суд на них подать и обязать их выплачивать матери какие либо деньги? все таки она вырастила 3 детей и 4х внуков. Посоветуйте что нибудь в этой ситуации
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