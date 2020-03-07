Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Сб., 7 марта 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 90 посетителей
    Форум: Спорт
    Новая тема
    Тема: Кроссовки
    • Lordnast Вчера в 22:48 «Ответить»
      Форумчане, можно ли найти качественные кроссовки в интернет-магазинах? А то что-то в обычных бутиках не очень большой выбор цветных мужских кроссовок - в основном черно-белые, а я ищу какие-то оригинальные.
      • Ирина Зинина Вчера в 22:55 «Ответить»
        И в магазинах есть если хорошо поискать. Просто везут то, что пользуется спросом. Хороший выбор спортивной обуви на WildBerries. Покупаем всем членам семьи.
        • Korols Вчера в 23:13 «Ответить»
          А какие именно вы ищите кроссовки? Просто у бренда New balance есть кроссовки в интересной цветовой гамме - синие, бордовые, серые или комбинированных расцветок http://bit.ly/2VSet5C Сейчас как раз скидки и можно такие модели купить почти на 50 процентов дешевле. И по поводу правильно подобранного размера не переживайте -у них есть длина стельки для каждого размера.
          • СЕМсер Вчера в 23:25 «Ответить»
            Предпочитаю покупать в интернете потому, что там выбор намного больше. Я за пару часов могу просмотреть кучу сайтов и найти нужное, а по магазинам столько не прохожу) В "HOLINS" хороший выбор брендовой обуви.
          Вывести

          Последние темы на форуме

          Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
          Квартирный вопрос1(1) Юридический форумolegt493kkCегодня в 00:49olegt493kk Cегодня в 00:49
          Кроссовки4СпортLordnastВчера в 22:48СЕМсер Вчера в 23:25
          Моделизм6Детишки и их делишкиPiroGa26.01.20 в 13:28оличка Вчера в 22:47
          Телеграмм канал о новостях Медицины7Медицина и ЗдоровьеMedica24.02.20 в 23:34Medica Вчера в 22:46
          Грузоперевозка стройматериалов.22АвтоФорумzelenuyslonik25.04.19 в 17:16Ivan32 Вчера в 22:02
          Как сделать?4Женский форумMensey28.01.20 в 21:34OrlovaOlyaaa Вчера в 20:02
          Недвижимость в Ростове на Дону2Ни о чем и о важномИгорь КотлованВчера в 14:33Алексейzx Вчера в 18:38
          Идёт загрузка...


          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2020г.

          Форум Нижнего Новгорода