Форумчане, можно ли найти качественные кроссовки в интернет-магазинах? А то что-то в обычных бутиках не очень большой выбор цветных мужских кроссовок - в основном черно-белые, а я ищу какие-то оригинальные.
А какие именно вы ищите кроссовки? Просто у бренда New balance есть кроссовки в интересной цветовой гамме - синие, бордовые, серые или комбинированных расцветок http://bit.ly/2VSet5C Сейчас как раз скидки и можно такие модели купить почти на 50 процентов дешевле. И по поводу правильно подобранного размера не переживайте -у них есть длина стельки для каждого размера.
Предпочитаю покупать в интернете потому, что там выбор намного больше. Я за пару часов могу просмотреть кучу сайтов и найти нужное, а по магазинам столько не прохожу) В "HOLINS" хороший выбор брендовой обуви.