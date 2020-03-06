Когда нужно быстро построить производственное помещение, офис или склад в первую очередь стоит ознакомиться с капитальным строительством от компании «Ангар ПРО». На официальном сайте https://angary.pro/ ангары или здания можно заказать с индивидуальным расчётом и составлением проекта. Компания предлагает не только капитальное строительство любых складских помещений, но и реконструкцию жилых домов. Строительство различных зданий и сооружений осуществляется по современным методикам высококвалифицированными специалистами компании. Спроектированное помещение изготовят и введут в эксплуатацию всего за 14 дней.