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    Пт., 6 марта 2020г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Решили с друзьями съездить отдохнуть
    • New! bella56 Cегодня в 17:25 «Ответить»
      Всем приветик. Решили с друзьями съездить отдохнуть. Но не знаем где можно купить туры. Может кто недавно ездил, можете подсказать где вы брали.
      • New! dasha23 Cегодня в 17:26 «Ответить»
        Здравствуйте. Мы с мужем никогда не были заграницей, и наш сын предложил нам всей семьей съездить отдохнуть. Искали хорошего туроператора и не ошиблись в своем выборе. Мы летали на отдых https://pro-agent.kz/tours/from-almaty и ни разу не пожалели об этом. Так как они предоставляют огромное количество услуг. чтоб их клиентам было комфортною
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