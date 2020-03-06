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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Регистрация фирмы в Голландии
    • Сегодня! nadyakomanova Cегодня в 16:21 «Ответить»
      Голландия имеет огромный международный авторитет. Известные мировые бренды "Booking.com, Starbucks, Google" зарегистрированы именно там. Если вы захотите открыть компанию на территории Голландии, то получите доверие от партнеров и потребителей. Если вам нужна своя фирма в Голландии, то мы решим все юридические вопросы.

      Мы уже помогли многим иностранцам успешно завершить процедуру открытия компании в Голландии. Мы можем гарантировать, что формирование компании будет выполнено в соответствии с местными правилами. По возможности мы помогаем и стараемся получать соответствующие субсидии и разрешения.

      Для того, чтобы зарегистрировать компанию на территории Нидерландов, необходимо иметь Учредительный договор, Специальный Нотариальный акт о регистрации и документы, подтверждающие личность самого бенефициара. Мы поможем вам на всех этапах оформления юридического лица. Связь с нами, а также все подробности на сайте https://amsterdam-moskva.ru/registraziyfirm
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