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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Какие цены на ручные лебедки?
    • New! Baleriya Cегодня в 12:48 «Ответить»
      Ручные лебедки применяются при строительстве домов и дач, при ремонте автомобилей на автосервисах, при проведении разгрузо-погрузочных работ так как для них не нужно какого-то источника питания. Купить ручные лебедки лучше у завода изготовителя. На предприятии «ВестКран» http://wk-td.ru/gruzopodiemnoe_oborudovanie/lebedki_ruchnye/ ручные лебедки представлены в огромном ассортименте по самой низкой цене. Для подбора подходящего мы заказали обратный звонок, и специалисты по телефону ответили на все наши вопросы. На свою продукцию предприятие предоставляет гарантию до 30 месяцев. Продукция находится на складах в Калуге и Москве. Доставляют заказы по всей России, а также в Казахстан и Беларусь.
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