Хотим с мужем вложить деньги и купить квартиру за границей, например, в Чехии под бизнес чтобы получать ежемесячно доход от сдачи её в аренду. До этого ещё не покупали ничего за рубежом. В сети попался сайт – агентство недвижимости в Праге https://villagecz.ru/. Довольно много недорогих предложений. Заключают договор на совершение сделки от начала и до конца. Берут на себя услуги поездки, просмотра, юридического оформления. Понравилось, что страхуют сделки переводя деньги на блокированный счет адвоката, с которого оплата поступит продавцу только после регистрации собственности на покупателя. Кто покупал недвижимость за рубежом, на что нужно обращать внимание в первую очередь?