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    Пт., 6 марта 2020г.
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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Помогите выяснить за границей или у нас?
    • New! tussya Cегодня в 08:54 «Ответить»
      Я всегда мечтала жить у моря, вот сегодня появилась возможность осуществить свою мечту. После продажи трех квартир появились деньги на недвижимость в курортном городе. Вот только выбор сделать сложно. Помогите выяснить за границей или у нас?
      • New! Беня Cегодня в 09:20 «Ответить»
        Зачем вам заграница? Ну вот честно, я не понимаю... Конечно лучше в нашей стране приобрести жилье. Вон в Москве можно купить шикарную квартиру.
        • New! Лючана Cегодня в 09:39 «Ответить»
          А я бы вовсе и не раздумывала, а купила бы естественно за границей, если была такая возможность, но пока могу только в нашем городе взять.
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