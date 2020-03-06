Здравствуйте. Вот подскажите, квартиру в кредит лучше покупать в новостройке или лучше взять на вторичное жильё? Где условия лучше? Какие могут быть подводные камни? Как бы вы поступили? Хочу купить квартиру в Москве, переезжаю.
Лучше конечно же покупать в новострое, хоть в ипотеку, и хоть сразу. Вот мы недавно купили. расскажу как мы поступили, были небольшие денежные запасы, которые нам таки удалось вложить в жилье. Поискали все новостройки Москвы в итоге подобрали ту квартиру, которая устраивала нас в первую очередь по размерам, таким образом нам удалось успешно получить новое жилье. Вы тоже здесь можете купить квартиру https://xn----ftbhcjjk2b0h4a.xn--p1ai/ в новом жк Грильяж. Тут условия выгодные и цены на квартиры приемлемые. Чтобы посмотреть все условия зайдите на сайт.