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    Пт., 6 марта 2020г.
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    Форум: Спорт
    Новая тема
    Тема: Спортивная одежда
    • Artur22 Вчера в 21:52 «Ответить»
      Здравствуйте, в каком магазине обычно делаете покупки спортивной одежды? Рекомендуете ли покупать вещи в интернете?
      • Муровлянин Вчера в 21:54 «Ответить»
        Здравствуйте, в обычных магазинах спортивной одежды цены слишком высокие, вот я недавно в этом магазине заказывал себе спортивный костюм адидас https://rabona.com.ua/catalogue/category...ostiumy-adidas/ качество материала меня очень обрадовало, нитки нигде не торчат, рекомендую вам тоже у них брать.
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