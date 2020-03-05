Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 5 марта 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 393 посетителя
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Расчет вентиляции
    • Сегодня! Муровлянин Cегодня в 16:08 «Ответить»
      Хочу установить вентиляцию в доме, чем можно руководствоваться при установке и правильно все рассчитать? Посоветуйте пожалуйста что-нибудь.
      • Сегодня! Artur22 Cегодня в 16:12 «Ответить»
        Здравствуйте. Для этого есть онлайн калькулятор, который позволяет провести расчет естественной вентиляции и любой другой всего в несколько простых действий. Вам требуется лишь ввести исходные данные и расчет будет проведен в тот же момент. Советую вам воспользоваться строительным калькулятором для расчета вентиляции https://calcstroy.ru/strojmaterial/raschjot-ventilyatsii калькулятор позволит произвести расчет точно и максимально быстро. Даже если это будет расчет вентиляции производственного помещения, калькулятор справится с задачей на максимально высоком уровне качества.
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Подарок на юбилей.2(1) Ни о чем и о важномFomiВчера в 02:29Arrow Cегодня в 19:44
      Работа в интернете.11(1) Работа, вакансии, фрилансHakan05.02.20 в 15:23SAMALICA Cегодня в 19:07
      Фигурное катание3СпортАндрей_РCегодня в 11:28Redmi Cегодня в 16:45
      Инвестирование8Экономика, финансы, бизнесMashka06.09.19 в 18:06DAYMON Cегодня в 16:43
      Гардеробная12Мебель, интерьеры, домtomacka28.04.18 в 09:18LinaRIM Cегодня в 16:42
      Мебель для дома13Мебель, интерьеры, домPiroGa02.02.20 в 07:15Валерия12 Cегодня в 16:33
      Расчет вентиляции2Строительство и ремонтМуровлянинCегодня в 16:08Artur22 Cегодня в 16:12
      Идёт загрузка...


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода