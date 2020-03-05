Здравствуйте. Для этого есть онлайн калькулятор, который позволяет провести расчет естественной вентиляции и любой другой всего в несколько простых действий. Вам требуется лишь ввести исходные данные и расчет будет проведен в тот же момент. Советую вам воспользоваться строительным калькулятором для расчета вентиляции https://calcstroy.ru/strojmaterial/raschjot-ventilyatsii калькулятор позволит произвести расчет точно и максимально быстро. Даже если это будет расчет вентиляции производственного помещения, калькулятор справится с задачей на максимально высоком уровне качества.