Допуск СРО это это конкретное документальное подтверждение факта членства в саморегулируемой организации, этот допуск дает разрешение на выполнение специально установленного перечня работ оказывающей влияние на безопасность строительства, подготовку различных проектов, проведение строительных работ и изысканий в соответствии с Законом. В наше время данную функцию выполняет выписка из реестра членов СРО. В ней отображается наименование различных организаций, виды производимых работ, устанавливаются ограничения по договорным обязательствам и права заключать договоры на конкурентной основе.
Проблема долевого строительства и непорядочных застройщиков одна из главных головных болей в нашей стране. Вступивший в силу закон 214 ФЗ, обязует членство в СРО Саморегулируемых Организациях, что пришло на смену строительным лицензиям. Срочно необходимо вступить СРО в Краснодаре? Тогда Вам необходимо оставить заявку на сайте https://alliancef-law.ru/ Центр содействия строительству.