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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Бесплатные консультации юриста по банкротству
    • New! DOLGOFF Cегодня в 12:33 «Ответить»
      Добрый день!

      Провожу бесплатные консультации граждан по банкротству физических лиц. Проведу правовой анализ ситуации и дам несколько вариантов по уменьшению или полному списанию всех долгов и кредитов.

      Консультации проходят в верхней части города, так же можно по телефону. Полностью бесплатно.
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