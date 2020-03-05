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    Тема: Онлайн игра Линии 98
    • Сегодня! Baleriya Cегодня в 12:07 «Ответить»
      Увидела онлайн игру на сайте http://shariki.online/game/linii-98.html линии 98, и прямо вспомнила детство, когда это была моя любимая игра. Сейчас уже понятно, в смартфон можно установить любую игру но когда вижу старые игры испытываю ностальгию по прошлому. Это логическая игра на поле из клеток 9x9, где нужно выстроить в одну линию 5 шариков одного цвета в линию по горизонтали, вертикали или по диагонали для их уничтожения. Нужно успеть выстроить шарики, пока на пути не стали шары другого цвета. Мне нравится, что можно просто открыть страницу в браузере и играть без регистрации. Кто помнит такую игру и тоже любит в нее играть?
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