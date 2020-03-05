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    Форум: Спорт
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    Тема: Фигурное катание
    • Сегодня! Андрей_Р Cегодня в 11:28 «Ответить»
      Вчера пошел кататься на коньках. Думал это плевое дела. Ничего, у меня не получилось. Опозорился как только мог) А как вы катаетесь?
      • New! Салах Cегодня в 13:22 «Ответить»
        Я не умею. И пытаться даже не буду. Раньше умели все это делать. Мои родители рассказывали, что покататься на коньках можно было везде и бесплатно. А сейчас даже не в каждом городе есть платный каток! Я бы хотел научится кататься на коньках.
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