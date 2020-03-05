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    Чт., 5 марта 2020г.
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    Форум: Спорт
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    Тема: Сладкое при похудении
    • Сегодня! Torpeda Cегодня в 10:30 «Ответить»
      Скажите, что из сладкого можно есть хоть немного при тренировках если я худею? А то так хочется, а я боюсь не навредить.
      • Сегодня! Велиника Cегодня в 10:44 «Ответить»
        Можно понемногу всего - мед, сухофрукты, зефир, но лучше домашний, желе себе готовьте. Когда я худела, то себе все полезные сладости готовила сама.
        • Сегодня! ANNAC Cегодня в 10:52 «Ответить»
          Вам этот вопрос нужно с личным тренером обговорить. Он посоветует. Но знаю, что можно некоторые сладости, но только в первой половине дня. И качественный черный шоколад можно.
          • Сегодня! Lordnast Cегодня в 10:59 «Ответить»
            Автор, есть же специальное спортивное питание для таких как вы. И там предоставлены разные вкусности. К примеру, можете себе выбрать что-то из продуктов производителя Bombbar https://activsports.ru/brand/bombbar/ У них есть батончики, печенье, разные пасты, но все это без сахара и можно спокойно себя баловать сладеньким, но полезным.
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