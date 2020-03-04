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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Где оформить академический отпуск?
    • New! Baleriya Cегодня в 21:35 «Ответить»
      Академический отпуск позволяет студентам в течение пары лет не посещать занятия и не сдавать сессию. Но для получения такого отпуска нужны веские основания. Это могут быть медицинские показания, сложные обстоятельства в семье, призыв на военную службу, беременность, роды и уход за ребенком до трех лет или поездка за границу с целью обучения в ВУЗе другой страны. Когда этот вопрос появился у меня я нашла сайт с полезной статьей академический отпуск - Поможем оформить быстро. Здесь указан перечень справок и документов, которые понадобятся чтобы деканат предоставил академический отпуск по уважительной причине. Обратилась в клинику МедПрофи24 и мне помогли с оформлением справки. Все сделали быстро и без проблем.
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