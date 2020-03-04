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    Ср., 4 марта 2020г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Жд вагоны как лом
    • Сегодня! Салах Cегодня в 15:45 «Ответить»
      Есть парк старых жд вагонов. Что с ними можно сделать?
      • Сегодня! Андрей_Р Cегодня в 15:59 «Ответить»
        Первым делом их нужно списать с баланса, что бы они стали ничейными. И дальше можете попробовать их сдать на лом. Только очень проблематично это. Нужно будет срезать борта. Самое тяжелое в вагоне это рама. Потом резать раму.
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