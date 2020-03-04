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    Ср., 4 марта 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Фурнитура
    • New! Ferel Cегодня в 13:19 «Ответить»
      Всем привет. Мне сейчас требуется найти мебельную фурнитуру. Ходил в местные магазины, выбор есть, но хотелось бы сразу все в одном месте купить и не бегать. Кто знает где лучше всего ценник?
      • New! Fallybome Cегодня в 13:50 «Ответить»
        Может как вариант онлайн гипермаркеты? Лично я уже давно не ходу по магазинам, все покупаю онлайн кроме продуктов. Это удобно и экономит время.
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