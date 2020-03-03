Насколько я знаю, в Австрии не разрешается приобретать недвижимость не гражданам или без ВНЖ. То есть, чтобы что-то купить, надо сначала получить вид на жительство. Недвижимость никак не влияет на продление внж или получение гражданства. Но иностранец может купить там бизнес и недвижимость фирмы, гостиницу, например. И в связи с этими инвестициями просить ВНЖ. Но в этом вопросе, вам, конечно лучше проконсультироваться со специалистами, например, можете обратиться в компанию LUXURY IMMOBILIEN
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