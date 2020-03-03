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    Вт., 3 марта 2020г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Как выбрать выгодный вариант кредита.
    • New! maiorMAR Cегодня в 18:52 «Ответить»
      Задумал завести себе кредитную карту, но вот только не очень силен в банковских вопросах. Предложений множество, но хотелось бы подобрать наиболее выгодный вариант. Подскажите, пожалуйста, где можно найти актуальную и подробную информацию о всех тонкостях кредитования.
      • New! bagirDEN Cегодня в 19:05 «Ответить»
        Очень удобно выбрать вариант кредита с помощью калькулятора онлайн на сайте https://zafinansi.ru/ , хороший информационный сервис, который реально помогает определиться с выбором наиболее подходящего для вас варианта с учетом самых разных аспектов, значительно сэкономив время.
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