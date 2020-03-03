Задумал завести себе кредитную карту, но вот только не очень силен в банковских вопросах. Предложений множество, но хотелось бы подобрать наиболее выгодный вариант. Подскажите, пожалуйста, где можно найти актуальную и подробную информацию о всех тонкостях кредитования.
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