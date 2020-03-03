Добрый день. Да, это нужная вещь. Здесь можете посмотреть и подобрать ножи для рубочного станка арматуры https://tex-nika.ru/products/nozhi-dlya-...atury-f33459755. В этом интернет-магазине вообще большой ассортимент станков, комплектующих, инструментов и другого оборудования, так что подберете по вашим требованиям и бюджету. Так что заходите на этот сайт и выбирайте, что вам точно понадобится. Если сами не сможете выбрать, там есть номер телефона, по которому можно проконсультироваться у менеджера. Сам так выбирал.