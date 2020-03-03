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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Ножи для станка
    • New! thestarnataly Cегодня в 17:37 «Ответить»
      На производстве нужны ножи для рубки арматуры. Подскажите, где купить хорошего качества, а то уже у нас все сносились?
      • New! Myhaslav Cегодня в 17:47 «Ответить»
        Добрый день. Да, это нужная вещь. Здесь можете посмотреть и подобрать ножи для рубочного станка арматуры https://tex-nika.ru/products/nozhi-dlya-...atury-f33459755. В этом интернет-магазине вообще большой ассортимент станков, комплектующих, инструментов и другого оборудования, так что подберете по вашим требованиям и бюджету. Так что заходите на этот сайт и выбирайте, что вам точно понадобится. Если сами не сможете выбрать, там есть номер телефона, по которому можно проконсультироваться у менеджера. Сам так выбирал.
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