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    Форум: Спорт
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    Тема: Где купить футбольные сороконожки?
    • New! Baleriya Cегодня в 14:40 «Ответить»
      Моему сыну очень нравится футбол, и он планирует заниматься им в будущем профессионально. Для игры ему не подходят простые кроссовки и обычный футбольный мяч. Чтобы научиться играть хорошо, нужно иметь качественную спортивную обувь и экипировку. Перед сезоном я решила ему сделать сюрприз и купить сороконожки – профессиональные футбольные кроссовки, чтобы он мог тренироваться как профессиональный футболист. На сайте Rabona нашла подходящий вариант фирмы Nike, о которых говорил сын. Купить сороконожки получилось быстро и недорого.
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