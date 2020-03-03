Моему сыну очень нравится футбол, и он планирует заниматься им в будущем профессионально. Для игры ему не подходят простые кроссовки и обычный футбольный мяч. Чтобы научиться играть хорошо, нужно иметь качественную спортивную обувь и экипировку. Перед сезоном я решила ему сделать сюрприз и купить сороконожки – профессиональные футбольные кроссовки, чтобы он мог тренироваться как профессиональный футболист. На сайте Rabona нашла подходящий вариант фирмы Nike, о которых говорил сын. Купить сороконожки получилось быстро и недорого.