Советую вам для начала обратится в хорошую проверенную фирму по ремонту, а не самим менять. Нужно чтобы оперативно выполняли ремонт, ну и качество было на высоте, а цены на услуги ниже чем у конкурентов. Шаровый кран представляет собой устройство, запирающий элемент которого выполнен в виде шара, чаще всего используется в газовой промышленности, в системах отопления и водоснабжения. Его не так уж сложно найти, потому единственное, что вы можете самостоятельно сделать – это купить, например, хороший вариант краны temper