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    Вт., 3 марта 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Шаровый кран
    • Сегодня! thestarnataly Cегодня в 13:15 «Ответить»
      Здравствуйте. У нас проблемы с шаровым краном, он при включении постоянно протекает, боюсь, что может прорвать. Кто может посоветовать хорошего поставщика данных кранов? Я увы в промышленности не работаю, поэтому не могу ничего толкового найти.
      • New! Myhaslav Cегодня в 15:32 «Ответить»
        Советую вам для начала обратится в хорошую проверенную фирму по ремонту, а не самим менять. Нужно чтобы оперативно выполняли ремонт, ну и качество было на высоте, а цены на услуги ниже чем у конкурентов. Шаровый кран представляет собой устройство, запирающий элемент которого выполнен в виде шара, чаще всего используется в газовой промышленности, в системах отопления и водоснабжения. Его не так уж сложно найти, потому единственное, что вы можете самостоятельно сделать – это купить, например, хороший вариант краны temper https://gazstroy.satom.ru/products/krany...varku-f17923151.
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