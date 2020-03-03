Здравствуйте. У нас проблемы с шаровым краном, он при включении постоянно протекает, боюсь, что может прорвать. Кто может посоветовать хорошего поставщика данных кранов? Я увы в промышленности не работаю, поэтому не могу ничего толкового найти.
Советую вам для начала обратится в хорошую проверенную фирму по ремонту, а не самим менять. Нужно чтобы оперативно выполняли ремонт, ну и качество было на высоте, а цены на услуги ниже чем у конкурентов. Шаровый кран представляет собой устройство, запирающий элемент которого выполнен в виде шара, чаще всего используется в газовой промышленности, в системах отопления и водоснабжения. Его не так уж сложно найти, потому единственное, что вы можете самостоятельно сделать – это купить, например, хороший вариант краны temper https://gazstroy.satom.ru/products/krany...varku-f17923151.