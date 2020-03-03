Всем привет. Вечером, возвращаясь домой после рабочего дня, хочется посмотреть что-то интересное, чтобы как-то снять напряжение.Особенно нравятся выпуски На самом деле с Дмитрием Шепелевым. Где вы смотрите? Если можно, оставьте ссылку на ваш любимый сайт.
Всегда была актуальна такая тема, так как ни один свободный вечер у меня не обходится без просмотра любимых передач. Долго смотрела на разных сайтах, не все устраивали, в итоге нашла для себя оптимальный ресурс https://nasamdele.ru/ , первое впечатление - приятный интерфейс, удобный поиск. Но, конечно, самое главное, это отличное качество и своевременное появление новинок.