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    Тема: Выкуп битых автомобилей в Москве
    • New! Baleriya Cегодня в 21:16 «Ответить»
      Если ваша машина попала в аварию и нет желания заниматься ее ремонтом Вы сможете продать битый автомобиль за один час и получить деньги от сделки сразу. Вот тут на сайте выкуп битых автомобилей осуществляется 24/7 с официальным оформлением сделки. У компании 12 офисов, 5 из которых располагаются в Москве. Фирма работает без посредников с минимальными издержками, вызов эвакуатора так же осуществляется за счет компании. На сайте имеется онлайн калькулятор, который поможет оценить ваше авто. Оценщик приедет осмотреть авто в течение часа бесплатно.
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