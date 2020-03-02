В последнее время подсела на разные шоу-программы, например, для меня каждый выпуск Прямого эфира это история о каждом из нас, о том, что волнует любого человека. Поэтому стараюсь не пропускать выпуски, но никак не могу найти оптимальный ресурс, чтобы программы появлялись быстро и не в ущерб качеству. Подскажите, пожалуйста, хороший сайт.
Тоже долго пробовал разные сайты, вот недавно открыл для себя подходящий ресурс для просмотра онлайн https://priamoi-efir.ru/ , поиск удобный, а, главное, достойное качество и стабильно быстрое добавление.