Нас пригласили на мероприятие всей семьей, после которого сказали будет профессиональная фотосессия. Очень хотелось запомнить это надолго. Для того чтобы мы выглядели стильно, по-семейному я решила заказать в онлайн магазине Family Look https://odinakovaya.ru одинаковую одежду для всей семьи. На сайте множество образов для мальчиков и девочек, мам и пап. Пишу отзыв, потому что все наряды очень понравились. Заказ быстро пришел, с размерами проблем не было, все как нужно. Нам очень понравилось, фотосессия получилась просто огонь. Уже думаю, что буду дальше заказывать на лето.