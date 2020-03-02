Планируем сделать ремонт в загородном доме и трехкомнатной квартире. Сами понимаете, стройматериалов нужно очень много. Пришла мысль заказывать все сразу на два ремонта оптом, где есть такая возможность, при этом на доставке сэкономим и скидка будет на большой заказ или оптовая цена. Сестра делала ремонт и посоветовала где можно заказать в интернет-магазине НОРА-М https://nora-m.ru/catalog/dvernye-ruchki-i-nakladki/ дверные ручки оптом по лучшей цене. Она делала заказ через сайт и все было в наличии на складе в Москве. Мне вообще сделали бесплатную доставку в Туле, но про бесплатную доставку нужно уточнять у менеджера. Вышло не дорого, как и хотела.