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    Форум: Женский форум
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    Тема: Хочу поднять денег на каком-нибудь хобби. Что можете предложить в качестве простенького варианта? Не хочу особо заморачиваться.
    • Сегодня! Kronid1 Cегодня в 08:29 «Ответить»
      Хочу поднять денег на каком-нибудь хобби. Что можете предложить в качестве простенького варианта? Не хочу особо заморачиваться.
      • Сегодня! HermanDexter Cегодня в 09:05 «Ответить»
        Вряд ли можно найти много вариантов, при которых не придётся заморачиваться. Могу только посоветовать всякие развлечения. На сайте есть большой каталог с браузерными играми regionalprojects.ru . Вот там волей случая можно поднять немало денег. Я любитель всяких игрушек, так что ежедневно развиваю это направление. Это чисто моё увлечение, так что смотри сам.
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      Хочу поднять денег на каком-нибудь хобби. Что можете предложить в качестве простенького варианта? Не хочу особо заморачиваться.2Женский форумKronid1Cегодня в 08:29HermanDexter Cегодня в 09:05
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