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    Форум: Наука, образование
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    Тема: Ленты на выпускной 2020
    • Baleriya Вчера в 22:22 «Ответить»
      Заказать ленты «Выпускник» можно индивидуально каждому выпускнику с именем, фамилией и номером учебного заведения. На наш класс родители решили сделать неповторимый дизайн и сделать именные ленты для каждого. Вот тут https://vypusklent.ru ленты на выпускной можно заказать на целый класс со скидкой. Если одна лента стоит 180 рублей, то при заказе от 30 штук ее цена будет всего 110 рублей. Зато такие ленты будут только у нашего класса. Есть дизайны с гербом РФ или можно предоставить свой дизайн. Доставят заказ по России и даже СНГ.
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