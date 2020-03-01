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    Вс., 1 марта 2020г.
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    Тема: стоматология
    • Сегодня! Olga12 Cегодня в 01:11 «Ответить»
      Всем привет. Недавно у меня начались проблемы с деснами, все это обострилось из-за беременности. Как же хорошо, что сейчас есть стоматология для беременных в Одессе https://buteeth.com.ua/lechenie-zubov-pri-beremennosti/ Прайс у них адекватный, оборудование современное и врачи опытные.
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