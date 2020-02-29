Здравствуйте. Сайт Aliexpress у нас известен уже не первый год и, наверное, почти каждый что-то там заказывал, я не исключение, очень привлекает большой выбор разных стильных и креативных вещей. Подскажите, как можно изменить электронную почту в аккаунте?
На Алиэкспресс я тоже не новичок. Прежде всего, выбрал Али, потому что это огромная торговая площадка, где можно найти практически все, от нереально дешевых и креативных вещичек и заканчивая вполне качественным товаром по очень доступной цене. Если что то хочу узнать про алиэкспресс, захожу на алиобзор, тут можете посмотреть как сменить электронную почту на алиэкспресс https://ali-obzor.ru/pomoshch/kak-izmeni...-na-aliexpress/ в этом нет ничего сложного, все просто.