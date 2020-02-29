Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Сб., 29 февраля 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 146 посетителей
    Форум: АвтоФорум
    Новая тема
    Тема: Автопрокат в Праге
    • Сегодня! Darena Cегодня в 18:17 «Ответить»
      Я собираюсь поехать в Прагу и хочу взять там машину в аренду, чтобы посмотреть достопримечательности. Подскажите, сколько это может стоить и в какой прокат стоит обратиться?
      • Сегодня! Gendal Cегодня в 18:58 «Ответить»
        Автор, Вы четко решили взять в аренду машину в Праге? Дело в том, что в незнакомом городе сложно ориентироваться, поэтому есть смысл воспользоваться такси, тем более, что там платишь строго по счетчику, лишнего водители не накручивают. Зато, они знают, как доставить Вас кратчайшим путем в нужное место. Но, если все-таки нужен автопрокат в Праге, то, возможно, Вам подойдет этот https://avtoprokat.eu/
        • Сегодня! karolinaku Cегодня в 19:06 «Ответить»
          Когда мы были в Праге пару месяцев назад, муж брал в аренду машину в KOVVI CAR. Цены у них довольно высокие, зато машины чистые и, относительно, новые.
          • Сегодня! Mixalich Cегодня в 19:19 «Ответить»
            Я бы Вам советовал поискать подходящий прокат автомобилей на Карс Сканере, там можно вбить страну и даты и сравнить стоимость, это очень удобно.
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода