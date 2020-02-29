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    Сб., 29 февраля 2020г.
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    Форум: Спрос и Предложение
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    Тема: Алые паруса
    • New! Инженер Cегодня в 11:21 «Ответить»
      Здравствуйте. Мне многие знакомые и друзья говорили о том, что стоит посетить концерт в честь выпускников, который проходит каждый год в Питере и называется он – «Алые паруса». Не знаете, можно уже сейчас купить билеты на мероприятие?
      • New! ЛюбащаяМама Cегодня в 11:22 «Ответить»
        Можно, и я нашла информацию на одном из сайтов в интернете о том, что есть возможность сразу купить билеты, не выходя из дома. Алые паруса 2020 в Санкт-Петербурге будут проходить в ночь с 20 на 21 июня и тут https://peterhofguide.ru/afisha/2020/alye-parusa размещена афиша и сразу написано, что можно купить билеты. Вот это я понимаю уровень сервиса просто на высоте и есть возможность просмотреть внимательно информацию, а потом уже только кликать мышкой и покупки совершать онлайн. Так, что в любом случае, нужно заранее решать вопрос с покупкой в интернете билетов.
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