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    Сб., 29 февраля 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Ремонт трактора Беларус
    • Сегодня! Artur22 Cегодня в 05:53 «Ответить»
      Здравствуйте, с какой цены сейчас начинается капитальные ремонт двигателя трактора, трактор МТЗ 82 Беларус? Посоветуйте пожалуйста хороших мастеров, которые могут отремонтировать в короткие сроки.
      • Сегодня! Муровлянин Cегодня в 05:55 «Ответить»
        Здравствуйте, посмотрите цены тут, это компания по ремонту тракторов https://[url]www.tehnokor.ru/remont/remo...larus.php[/URL] мы сюда часто привозим технику на ремонт, вот недавно тормозная система трактора беларус отказала, специалисты как всегда быстро выполнили работу.
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