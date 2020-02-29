Согласен с вами. В интернете всегда самые лучшие продажи. Мне кажется, что обычный магазин вообще стало не выгодно держать. За аренду можно только больше заплатить, чем заработать. Да сайт свой создать не так то и сложно, может даже новичок справится. Для начала вам нужно выбрать платформу на которой сайт будет расположен, а потом с помощью конструктора уже создать сам сайт. На пример, можете попробовать воспользоватся платформой Оpencart. Ее нужно скачать себе на комп, а за тем заказать доработку у ребят на сайте