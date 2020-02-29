Всем здравствуйте. У меня есть свой строительный магазин в Москве. Давно занимаюсь этим бизнесом, и впринцепи не жалуюсь, но но мне хотелось бы сделать еще и свой интернет магазин, так как я замечаю, что интернет магазины все больше и больше составляют конкуренцию обычным. В общем, кто разбирается в этом всем, посоветуйте, с чего хотя бы начать?
Ну начните хотя бы с того, что зарегистрируйтесь на конструкторе Ворд пресс, потом вам нужно купить свой домен и привязать его к хоснигу. У уже после этого, на конструкторе, начинайте делать сайт. На Ютубе можно посмотреть видео уроки.
Согласен с вами. В интернете всегда самые лучшие продажи. Мне кажется, что обычный магазин вообще стало не выгодно держать. За аренду можно только больше заплатить, чем заработать. Да сайт свой создать не так то и сложно, может даже новичок справится. Для начала вам нужно выбрать платформу на которой сайт будет расположен, а потом с помощью конструктора уже создать сам сайт. На пример, можете попробовать воспользоватся платформой Оpencart. Ее нужно скачать себе на комп, а за тем заказать доработку у ребят на сайте https://citron-online.ru/services/proekt...botki-opencart/
Если вы полный новичок в этом всем, то сами вы вряд ли разберетесь, что и как делать, даже если будете смотреть уроки на Ютюб. Лучше заказать у специалистов, пусть они вам все сделают, еще и рекламой займутся.