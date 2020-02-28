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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Очистка скважины
    • New! Artur22 Cегодня в 20:25 «Ответить»
      Знаете, думаю нужно очистить скважину у нас, так как изменился вкус вода, думаю дело в этом, подскажите, как ее очистить можно?
      • New! Муровлянин Cегодня в 20:28 «Ответить»
        Здравствуйте, думаю вам лучше обратиться в компанию, если вы особо не специалист по таким делам, вот я сам обращался в эту компания для очистки скважины https://aqua-stroi.com/chistka-skvazhin/ они вернули в мой дом чистую воду, вот к ним советую и вам обратиться, тем более их услуга не дорого стоит.
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