Доброго времени суток! Прошу всем любителям комфорта уделить пару минут внимания. Если вы долго ворочаетесь перед сном или после ночного сна просыпаетесь с чувством, что вы не отдохнули, то предлагаем вам решение проблемы некомфортного сна. Матрас холконовый, который обеспечит вам безмятежный сон младенца. После сна на таком матрасе, вы будете чувствовать себя, как заново родившимся.
Матрас изготовлен из ткани ультрастеп. В качестве наполнителя выступает холкон - материал, который изготовлен по уникальной технологии из полых, спирально извитых полиэфирных волокон, надежно скрепленных между собой термическим способом, без применения клеевых составов. За счет этого обеспечивается экологичность и нетоксичность матраса.
Холкон идеально сохраняет изначальную форму, легко восстанавливается при любых видах деформаций, включая стирку.
Матрас холконовый можно использовать и в жару, и в холод. Он обладает большим теплоизоляционным эффектом и при этом не впитывает ни влагу, ни запахи. Высокие температуры ему не страшны, материал не подвержен горению.
Холкон абсолютно гипоаллергичен. Он идеально подойдет людям, страдающим аллергическими реакциями.
Производятся такие матрасы у нас в России в городе Иваново. Стоимость его невелика. Купить матрас холконовый можно всего за 1590 рублей можно тут https://zalog-uyuta.ru/Matrasy/matrasi-holkon/. Хоть с виду он и похож на обычный, но вы сможете по достоинству оценить все плюсы и комфорт, как только приляжете на него. И качество вашего сна на таком матрасе значительно улучшится!