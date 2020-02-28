Начали делать ремонт на кухне и продали старый кухонный гарнитур. Сразу же начала выбирать мебель на кухню, пока её ещё изготовят, чтобы успеть к завершению ремонта. Мне понравились кухни, изготовленные в Беларуси, и я решила посмотреть кто их продаёт в Москве. Нашла на сайте https://zov.ru/product-category/kuhni/ кухни в каталоге от официального представителя фабрики ЗОВ. Производят кухни на итальянском оборудовании из итальянских, немецких или австрийских материалов. Мастер приехал и сделал замер помещения и бесплатный дизайн-проект. Предоплату взяли всего 20% от общей стоимости. После того как кухню привезли и собрали дали на нее гарантию в 10 лет.