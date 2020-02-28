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    Пт., 28 февраля 2020г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Туристическая страховка за 10 минут
    • New! Margaritta Cегодня в 15:19 «Ответить»
      Подруга недавно отдыхала за границей и посоветовала оформить страховой полис, прежде чем ехать в путешествие в другую страну. Дала ссылку на сайт Insurator https://insurator.online где сама подбирала страховку. На покупку страховки ушло всего 10 минут, и то больше изучала варианты, чем заполняла данные. На почту пришла страховка и информационный лист, границу прошла как обычно. В конце сезона подхватили всей семьёй какой-то вирус, и я пролежала 3 дня в стационаре. Чеки и выписки всё собирала, по приезду подала документы на возмещение. Страховая ответственно выполнила свои обязанности и уважительно отнеслась ко мне.
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